Dragon Ball Super, Majin Vegeta disegnato da Toyotaro in un video passo per passo

Lo stile di Toyoraro, attuale disegnatore di Dragon Ball Super, si è evoluto nel corso degli anni e attualmente il suo tratto è via via sempre meno criticato da quella fetta di community legata alla figura di Akira Toriyama. Ad ogni modo, ecco come il sensei si approccia al suo lavoro.

Recentemente, infatti, Toyotaro ha dedicato un'illustrazione per i Dokkan Battle scegliendo però come soggetto una delle migliori forme di Vegeta di sempre. L'autore aveva già condiviso questa illustrazione in rete, tuttavia non erano mai stati mostrati i passaggi che avevano condotto al risultato finale.

In calce alla notizia, dunque, potete dare un'occhiata ad un video dalla durata di circa 2 minuti in cui notiamo il sensei approcciarsi da zero ad un'illustrazione originale. Dalle bozze a matita, fino al ripasso a china, con tanto di fase di colorazione in digitale, ovvero tutti quei processi che l'autore ha voluto condividere in una breve clip. In molti non hanno potuto fare a meno di notare il grande miglioramento di Toyotaro nel corso degli anni, come già qualcuno aveva fatto notare con la recente cover dell'Androide n°13.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo video in cui il disegnatore di Dragon Ball Super mostra come realizzare Majin Vegeta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.