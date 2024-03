Dragon Ball Super, quanto manca ufficialmente alla fine di Z?

Sulla timeline di Dragon Ball non è che ci sia sempre grande coerenza e chiarezza, anche perché l'opera si divide tra manga, anime e film, elementi che non sempre si parlano completamente. Vediamo allora a che punto siamo in Dragon Ball Super e quanto manca alla fine di Z.

Anche perché Battle of the Gods a livello cinematografico è dentro Dragon Ball Z, mentre nel manga segnerebbe l'inizio di Dragon Ball Super. Ma comunque, sia come sia, il punto è che Super si pone prima della fine canonica di Z, cioè quella che vede lo scontro tra Goku e Ub.

Gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero, che abbiamo visto nel film e che ora si stanno concludendo anche nel manga, a livello proprio di timeline accadono nell'anno 783, che stando ai dati ufficiali di Dragon Ball è un anno prima della conclusione dello Z e del manga in generale, cioè quando appunto Goku se ne va via con Ub per allenarlo (anno 784).

Siamo dunque vicini alla conclusione di Dragon Ball in generale, elemento che intanto potrebbe riportare nel manga il personaggio di Ub e magari dare il via a un nuovo racconto, vista anche la scomparsa di Akira Toriyama. Se volete ecco la dedica di Dragon Ball Super ad Akira Toriyama.

Ub potrebbe affiancare Goku e Vegeta, anzi, Goku potrebbe portare Ub da Whis e Beerus per allenarlo, e chissà che un umano non diventi per primo forte quanto i Saiyan.

E secondo voi cosa succederà? Rivedremo Ub nel manga? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a uscita e teorie di Dragon Ball Super 104.

Su Dragon Ball Super (Vol. 20) è uno dei più venduti di oggi.