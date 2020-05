Dragon Ball Super: il manga andrà oltre il finale di DB?

Il mondo di Dragon Ball è concentrato sugli eventi narrati in Dragon Ball Super, midquel della saga ambientato dopo la sconfitta di Majin Bu ma prima dell'ultimo torneo Tenkaichi che vide protagonisti Goku e Ub. Il ragazzino reincarnazione del Bu malvagio ancora non si è visto per tutti gli avvenimenti della nuova storia.

Il tempo però scorre anche in Dragon Ball Super. Dopo gli eventi che sono stati presentati nei lungometraggi di Dragon Ball Z, che ci hanno introdotto a Beerus e fatto rivedere Freezer, ambientati nell'anno 778 e 779 dell'universo di Dragon Ball. Gli eventi che stanno tenendo i protagonisti impegnati con l'arco narrativo di Molo stanno invece avvenendo nell'anno 780, successivamente a quelli del Torneo del Potere.

Vuol dire che mancherebbero soltanto quattro anni al ventottesimo Torneo Tenkaichi, tenutosi nell'anno 784. E sembra che anche in Dragon Ball Super lo scorrere del tempo sia presente, pertanto dopo un paio di timeskip tra le prossime saghe, potremmo anche riuscire ad assistere agli ingressi stabili del giovane Ub e la piccola Pan nel cast di Dragon Ball Super. Prima però sarà necessario effettuare qualche piccolo retcon, come ad esempio l'aspetto di Bulma che nel finale di Dragon Ball era particolarmente invecchiata, come potete vedere nell'immagine in calce.

Secondo voi Dragon Ball Super si concluderà prima del Torneo Tenkaichi oppure riuscirà a esplorare un mondo completamente sconosciuto?