Dragon Ball Super: il manga annuncia l'inizio del nuovo arco narrativo!

Un tweet apparso sul web ha sorpreso i fan mostrando la copertina del prossimo volume del manga di Dragon Ball Super, l'ottavo, in uscita il 4 dicembre, che a quanto pare vedrà il principio di un nuovo arco narrativo, oltre che l'attesissima conclusione dello spettacolare Torneo del Potere.

Come gli appassionati di certo sapranno, il manga Dragon Ball Super (disegnato da Toyotaro e sceneggiato dal padre del franchise, Akira Toriyama) sta per arrivare all'attesissima conclusione del Torneo del Potere, la competizione che ha in palio niente di meno che la distruzione degli universi le cui squadre risulteranno perdenti. Ovviamente, dato che anche la trasposizione animata si è arrestata dopo la conclusione di tale torneo, c'è molta curiosità tra i fan riguardo a come l'autore deciderà di proseguire la vicenda nei prossimi capitoli.

Ebbene, è notizia di poche ore fa che Shueisha pubblicherà l'ottavo volume (che riprenderà a narrare dal capitolo numero 37) della serie il prossimo 4 dicembre, sul mercato giapponese, e, grazie al tweet di Okachi (che potete trovare in calce all'articolo), possiamo osservare quella che sarà l'illustrazione che fungerà da copertina di tale volume. L'immagine ritrae Goku e Crilin mentre viaggiano su di una vettura volante, all'interno di quello che ha l'aria di essere un parco dei divertimenti, lasciando presagire un periodo di pace che faccia seguito alla strenua battaglia che andrà a concludersi.

Il disegno sopracitato è accompagnato da una didascalia che annuncia l'inizio, all'interno di tale volume, di un nuovo arco narrativo (il quale, a quanto pare, partirà con il numero del 21 novembre del V-Jump), che quindi sarà totalmente inedito. Non si sa assolutamente niente di quello che ci attende in questa nuova avventura che sta per cominciare. Vista l'immagine che introduce il volume, che sia venuto il momento di rilassarsi per i nostri protagonisti, dopo le fatiche del Torneo del Potere? Oppure vedremo la versione cartacea degli eventi a cui assisteremo sugli schermi dal prossimo 14 dicembre durante la proiezione di Dragon Ball Super: Broly?

Che ne pensate? Fatecelo sapere!