Dragon Ball Super: il manga approfondirà le origini di Gohan Beast?

Il film di Dragon Ball Super: Super Hero ha riportato al centro della narrazione Gohan e Piccolo, approfondendo però solo in parte le nuove capacità e trasformazioni dei due combattenti, e lasciando molte domande relative al figlio di Goku. Per questo, molti lettori, pensano che nel manga di Dragon Ball Super verranno inseriti nuovi dettagli.

Stando a quanto rivelato dal maestro Akira Toriyama in persona, Gohan Beast sarebbe dovuto essere una forma ulteriormente evoluta delle vere potenzialità di Gohan, viste in Dragon Ball Z, ma ciò che non è chiaro è come il solitario e intellettuale figlio di Goku sia stato in grado di raggiungere un tale livello di potenza stando lontano dal campo di battaglia e dagli allenamenti per molto tempo.

Secondo alcuni la conversazione avuta con Kefla durante il torneo del potere potrebbe aver spinto Gohan a migliorare anche dal punto di vista fisico e tecnico, ma la teoria più accreditata si ritrova nel fatto che Gohan Beast non sia stato così approfondito nel corso del film per il grande spazio lasciato al personaggio di Piccolo. Infatti, nelle bozze iniziali del lungometraggio, il namecciano doveva ricoprire il ruolo di protagonista, e solo dopo diverso tempo venne aggiunto anche il personaggio di Gohan come co-protagonista.

Considerato il minutaggio limitato del film, la mancanza di informazioni relative alle origini di Gohan Beast può essere comprensibile, ma visto lo spazio concesso ad ogni singolo capitolo del manga, che si sviluppa per più di 40 tavole ogni mese, la community si aspetta che questa nuova forma venga adeguatamente approfondita, magari anche attraverso un flashback o un dialogo di Gohan o dei suoi compagni.

Voi cosa ne pensate? Come vi aspettate che Toyotaro e Toriyama approfondiscano Gohan Beast nel manga? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ricordiamo che Black Freezer è tornato più potente che mai nella Colored Edition del manga.