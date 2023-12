Dragon Ball Super, il manga ha bisogno che torni Freezer e anche subito!

Le vendite di Dragon Ball Super sono al ribasso, secondo gli ultimi datti diffusi. Complice di questa situazione, che fa segnare dei minimi storici per il manga di Toyotaro, è l'adattamento di una saga già vista al cinema con il film anime Super Hero. Per risollevarsi il manga di Dragon Ball Super necessita di Freezer, ecco perché!

Dragon Ball Super 100 chiude la Saga di Super Hero con un ultimo scambio esplosivo tra Cell Max e Gohan Beast. La malvagia e colossale creatura portata in vita dal Red Ribbon è stata sconfitta e la pace può tornare a regnare sul pianeta.

Finalmente il manga potrà muoversi verso destinazioni ignote, anche se pare che in qualche modo la Saga di Super Hero non è ancora finita in Dragon Ball Super. Pare che l'uscita di Dragon Ball Super 101 non porterà a un nuovo arco narrativo, ma a un brevissimo sequel di Super Hero incentrato su Goten e Trunks. Questo, però, non è quello che i fan vogliono e né tantomeno ciò di cui il manga ha bisogno.

Toyotaro ha avuto diversi mesi a disposizione per preparare la nuova saga di Dragon Ball Super e ora che Super Hero è finito non ci sono più scusanti per protrarre ulteriormente i tempi. L'arco di Granolah si chiudeva lasciando i lettori con la bava alla bocca.

Dopo una sessione di allenamento in una Stanza dello Spirito e del Tempo, Freezer è divenuto il mortale più forte dell'Universo 7. Con la nuova trasformazione Black Freezer Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego sono stati sconfitti con solamente un colpo ciascuno. Per riportare il manga al suo apice, Toyotaro deve far tornare Freezer in Dragon Ball Super.

Lo scontro con Black Freezer è tra gli eventi più attesi. Questa battaglia non solo andrà a risolvere un conflitto che si protrae ormai da Dragon Ball Z, ma andrà a scrivere una delle pagine più entusiasmanti del manga. È possibile infatti che i Guerrieri Z si riuniscano con le loro forme più forti per combattere all'unisono il despota alieno. Dragon Ball Super ha bisogno che Black Freezer torni e ne ha bisogno anche subito!