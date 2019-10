Dragon Ball Super: il manga entra nella lista dei bestseller del New York Times

La serie animata di Dragon Ball Super sembra non voler tornare ad allietare le nostre domeniche, tuttavia il manga disegnato da Toyotaro sta riscuotendo comunque un buon successo, soprattutto all'estero. Il sesto tankobon, infatti, è entrato nella nuova lista dei Bestseller del New York Times.

Il volume si è guadagnato la quattordicesima posizione nella classifica del mese di Ottobre dedicata a Graphic Novel e manga. Viz Media ha commercializzato il prodotto il 3 Settembre, di seguito trovate una breve sinossi:

"I Signori dell'Universo stanno per ospitare il Torneo del Potere! La partita di esibizione tra gli dei della distruzione giunge al termine e vengono stabilite le regole per l'evento principale. La penalità per gli universi perdenti? Distruzione completa. Il che significa che Goku e gli amici farebbero meglio a scegliere i dieci guerrieri più potenti dell'Universo 7 e vincere - nessun dio è ammesso!"

La classifica di ottobre del New York Times vede presenti i seguenti titoli:

GUTS (Raina Telgemier)

Best Friends (Shannon Hale, Leuyen Pham)

The Umbrella Academy: Hotel Oblivion (Gerard Way, Gabriel Ba)

They Called Us Enemy ( George Takei, Justin Eisinger, Steven Scott, Harmony Becker)

Drama (Raina Telgemeier)

Persepolis (Marjane Satrapi)

Smile (Raina Telgemier)

Pumpkinheads ( Rainbow Rowell, Faith Erin Hicks)

Batman: Damned (Brian Azzarello, Lee Bermejo)

Mighty Jack and Zita the SpaceGirl (Ben Hatke)

The Batman Who Laughs (Scott Snyder, Jock)

Sisters (Raina Telgemeier)

New Kid (Jerry Craft)

Dragon Ball Super Vol.6 (Akira Toriyama, Toyotaro)

Rusty Brown (Chris Ware)

Come potete notare la lista è dominata perlopiù da Graphic Novel per ragazzi, in questo senso spiccano i titoli scolastici dell'autrice Raina Telgemier. Per quanto riguarda i comics segnaliamo la nuova serie di Snyder su Batman, che nonostante i pochi numeri all'attivo ha ottenuto subito un buon riscontro.

E' stato rivelato il maestro di Goku sul pianeta Yardrat. Sapevate che Toyotaro ha ricalcato una delle scene presenti nel film di Broly?