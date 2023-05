Dragon Ball Super, manga e film a confronto nel duello tra Goku e Vegeta

Conclusa la saga di Granolah, Toyotaro e Akira Toriyama hanno deciso di intraprendere un percorso diverso rispetto a quello seguito negli ultimi anni. Successivamente alla conclusione della saga del Torneo del Potere, infatti, i mangaka hanno creato contenuti originali che nessun fan di Dragon Ball aveva mai visto prima d'ora.

Con il ritorno del manga dalla pausa, tuttavia, i due mangaka hanno optato per un adattamento della storia del film Dragon Ball Super: Super Hero. Distribuito in Giappone a metà 2022, questo film si concentra principalmente su Gohan e Piccolo, i due guerrieri che sono rimasti sulla Terra e che hanno combattuto in prima linea a causa dell'assenza di Goku e Vegeta, entrambi rimasti sul pianeta di Beerus per allenarsi, dopo gli eventi di Cereal.

Insieme a loro c'è anche Broly, il super Saiyan affrontato nel film dedicato e che è finalmente diventato canonico dopo anni di limbo. Con l'adattamento del film, Toyotaro ha ovviamente iniziato a ripercorrere le stesse scene animate, ma alcune sono state rivisitate. Oltre a qualche allungamento delle scene con Crilin, quindi, Toyotaro ha dato una sua versione della battaglia tra Goku e Vegeta.

Con l'uscita del capitolo 93 di Dragon Ball Super, queste differenze sono diventate palesi, e sono riassumibili nelle immagini contenute nella galleria in calce. Chissà se un giorno una futura prosecuzione dell'anime di Dragon Ball Super adatterà questo arco narrativo e se deciderà di essere fedele al manga invece che al film animato.