Dragon Ball Super: il manga ha reso ancora più epico il risveglio dell'Ultra Istinto

Il capitolo 40 di Dragon Ball Super ha apportato molte novità al manga di Toyotaro. Tra uscite di scena clamorose e combattimenti, c'è stato spazio per il ritorno dell'Ultra Istinto: la trasformazione, questa volta, è stata condita da un momento epico.

Sembra, infatti, che Goku abbia infine sbloccato il power-up che neanche gli dei della distruzione riescono a padroneggiare in seguito al sacrificio di Androide 17. Abbiamo infatti visto come il cyborg, nel tentativo di sconfiggere Jiren, abbia deciso di farsi esplodere invano e la sua presunta morte è stata vista dal Gran Sacerdote come suicidio.

Di fronte alla distruzione di un suo compagno, Goku è sembrato sconfortato: il peso del sacrificio di C-17 viene acuito dalle parole di Jiren, che pur affermando di non provare piacere per la morte di un combattente fa notare al suo avversario quanto tutto ciò sia inutile e che è tempo di portare a termine il combattimento.

In quel momento, il dolore di Kakaroth si trasforma in rabbia e determinazione: affermando che non permetterà più che un suo compagno venga eliminato di fronte a lui, l'eroe si trasforma nuovamente pervadendosi di aura argentata.

Sembra che Toyotaro abbia voluto omaggiare due grandi momenti del manga originale e di Dragon Ball Z, in cui la perdita di un amico ha provocato la trasformazione di uno dei protagonisti: ci riferiamo alla morte di Crilin, che ha permesso a Goku di diventare un Super Saiyan, e a quella di C-16, che ha provocato l'evoluzione in Super Saiyan 2 di Gohan.