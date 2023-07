Dragon Ball Super: il mangaka Toyotaro dedica l'illustrazione del mese a Sand Land

Akira Toriyama è uno dei mangaka più famosi al mondo. È riconosciuto principalmente per Dragon Ball, il manga stellare con tanti adattamenti animati e che ancora oggi continua con Dragon Ball Super, disegnato però dal suo allievo Toyotaro. Nel corso della sua carriera, però, il mangaka si è concentrato anche su altri progetti.

Ci sono tanti nomi che è possibile ricordare: Dr. Slump innanzitutto, ma anche alcune storie brevi. Sand Land è uno di questi manga autoconclusivi creati da Akira Toriyama negli anni '90. La storia è ambientata in un mondo post-apocalittico dove il pianeta ha perso tutte le sue risorse idriche, ad eccezione di un unico grande lago controllato dal re che vuole detenere le risorse idriche. Il demone Belzebubù inizia un viaggio con il ladro Shif e un vecchio sceriffo di nome Rao per raggiungere la fonte d'acqua, scontrandosi contro l'esercito del re. Sand Land è conosciuto per il suo stile di disegno distintivo e la trama originale che esplora temi come l'amicizia, la cooperazione e la conservazione delle risorse naturali.

Sand Land a breve diventerà un film e quindi tutti i fan di Akira Toriyama sono in fermento. Tra questi c'è anche Toyotaro, mangaka di Dragon Ball Super. Ogni mese, il disegnatore si dedica a un personaggio diverso del mondo di Toriyama, ridisegnandolo con il proprio stile. Questo mese la scelta è ricaduta proprio sul protagonista di questo mondo desertico, con Toyotaro che disegna Belzebubù e omaggia quindi Sand Land, facendo fare una comparsa anche al demoniaco Darbula.

Negli ultimi mesi, invece, Toyotaro aveva omaggiato Dragon Ball Legends.