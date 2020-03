Dragon Ball Super: MangaPlus si riferisce all'Ultra Istinto con un termine inedito

Dopo uno strenuo periodo di addestramento in cui ha migliorato il controllo dell'Ultra Istinto, Goku è infine ritornato sulla Terra per dare il via alla rivincita contro Moro. Appena giunto sul pianeta è accorso in aiuto dei Guerrieri Z, dimostrando immediatamente delle rinnovate capacità combattive.

Prima di arrivare al cospetto di Moro, il saiyan ha dovuto fronteggiare un suo subalterno che stava impegnando Gohan e Piccolo, ma lo scarto tra i due era talmente ampio che Moro è stato costretto a trasmettergli parte della sua forza.

La sua iniziativa ha finito per uccidere l'avversario di Goku, che è rimasto letteralmente soverchiato dall'infusione di potere dello stregone. Dopo quest'ennesima dimostrazione di crudeltà, Goku si è precipitato verso di lui per tentare di sconfiggerlo una volta per tute, e senza perdere tempo sfoggia il suo asso nella manica, l'Ultra Istinto.

Il saiyan si trasforma senza alcuno sforzo ribattezzando la forma "Ultra Istinct Sign", almeno secondo la traduzione inglese e spagnola presente su MangaPlus. La sensazione è che si tratti solamente di una nuova denominazione per riferirsi allo stadio base dell'Ultra Istinto, di cui Goku, ora, pare avere totale controllo.

Sfortunatamente il capitolo si conclude proprio su questo sviluppo, e per vedere l'inizio dello scontro tra i due combattenti dovremo aspettare fino al mese di Aprile. Curiosamente Goku ha preceduto Vegeta arrivando per primo sulla Terra, ma vista l'importanza che ha rivestito il Principe negli ultimi capitoli con il suo nuovo potere, ci aspettiamo un contributo rilevante nello scontro finale.



Il capitolo 58 di Dragon Ball Super è ora disponibile su MangaPlus. Intanto, un leak ha svelato la copertina del volume 12 del manga.