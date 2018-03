Dragon Ball Super: Masako Nozawa, la voce di Goku, ci parla del finale di serie

Con l'episodio 131, la serie televisiva animata diper adesso ci lascia, ma il franchise tornerà a dicembre con il nuovo film dedicato alle origini dei Saiyan. Non poteva mancare, in occasione del finale di serie, il commento di, storica voce giapponese di Goku.

La doppiatrice nipponica, che presta da sempre la voce all'eroe di Dragon Ball Super, ma anche a suo figlio Gohan e ad altri personaggi, ha commentato dunque il finale della serie anime midquel di Dragon Ball Z, parlando anche dei progetti futuri legati al franchise di Akira Toriyama:

"Mentre la serie TV anime si prende un piccolo break, c'è ancora il film in arrivo a dicembre e spero che un'altra serie televisiva riprenderà finché il ferro è ancora caldo. Sono sicura che Goku continuerà ad allenarsi come sempre. Perché il mondo di Dragon Ball è sempre in costante divenire!"

Qualche piccola conferma sul prosieguo della serie TV - che in ogni caso, a causa di GeGeGe No Kitaro, a meno che lo slot nel palinsesto televisivo nipponico non cambi, non avverrà prima della seconda metà del 2019 - è già arrivata, in particolare tramite un post pubblicato sull'account Twitter di Dragon Ball Super, che ora ha assunto i connotati e l'estetica del film in arrivo il 14 dicembre 2018.

Voi come vorreste che proseguisse la serie TV di Dragon Ball Super?