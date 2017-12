Dragon Ball Super: Mediaset diffonde il video in anteprima della sigla di chiusura!

L'adattamento italiano dista per tornare su: a partire dal 2 gennaio 2018, Mediaset trasmetterà il nuovo pacchetto di episodi dedicati all'arco narrativo di Trunks del Futuro e Black Goku. Nel frattempo, l'emittente ci dà un assaggio della nuova sigla di chiusura.

Per ingannare l'attesa dei nuovi episodi in italiano di Dragon Ball Super, quindi, Mediaset - con un post sui propri canali social - ci fa ascoltare e guardare in anteprima il video della nuova sigla di chiusura dell'adattamento italiano, con tanto di testi in sovrimpressione dello studio italiano.

Per chi non lo sapesse, il brano musicale e le immagini di sottofondo appartengono alla sesta ending dell'anime giapponese di Dragon Ball Super. Per questo motivo, complice anche l'assenza di una sigla italiana ufficiale, immaginiamo che la opening di apertura dell'anime su Italia 1 rimarrà quella nipponica.

Ricordiamo che il nuovo pacchetto di episodi di Dragon Ball Super acquistati da Mediaset andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14:35 su Italia 1 e che ripartirà dalla puntata numero 53. Il 31 dicembre, invece, l'emittente proporrà una maratona con i primi sei episodi della saga di Black Goku, precisamente dal 47 al 52.