Dragon Ball Super, una meravigliosa illustrazione di Goku contro Freezer!

La saga di Freezer è stata tra gli archi narrativi più belli di tutto il franchise creato da Akira Toriyama, fornendo combattimenti di una qualità altissima. Dragon Ball Super ha provato riproporre il celebre scontro in una chiave più moderna, tuttavia non riuscendo mai a cavalcare le onde del successo di tanti anni fa.

Fa piacere, quindi, che un fan abbia tentato di proporre, grazie alla sua strabiliante e meravigliosa interpretazione, una parte di un presunto scontro immaginario, realizzato talmente bene da ricevere migliaia di apprezzamenti dagli appassionati dell'opera. L'immagine in questione, e che potete ammirare in calce alla news, mette in mostra il nostro eroe alle prese con una potentissima energia sferica, pronto a scagliarla contro il temibile nemico.

Questa scena non può non ricordare da un certo punto di vista le stesse emozioni che provammo una volta proiettati sul Pianeta Namecc, quando Goku, ormai senza più assi nella manica, fu costretto a lanciare contro Freezer il suo attacco più potente. Eppure, quella sensazione opprimente di sconfitta del nostro Saiyan sembra rivoltarsi totalmente. Infatti, l'artista, un certo Mrbarajas1995, cambia totalmente il luogo dello scontro, immergendoci tra le montagne rocciose della Terra abbracciate dallo sfondo di un meraviglioso cielo stellato. Un'energia sferica, o una Genkidama non me ne vogliate, che sembra trasbordare di energia, un tripudio di colori che impallidisce il suo rivale, Golden Freezer.

Il Goku Day è stato un evento che ha divertito gli appassionati di Dragon Ball Super, nonostante le aspettative che facevano presupporre un annuncio riguardo DB Super 2 a seguito delle grandi speculazioni arrivate insieme a Shintani. E voi, invece, cosa ne pensate della bellissima illustrazione?