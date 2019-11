Dragon Ball Super: Merus è realmente un Angelo o c'è di più?

Nel capitolo 54 di Dragon Ball Super, finalmente, Gohan è tornato al centro della scena, protagonista di un'epico scontro che ha ribaltato l'esito finale del combattimento con Seven Three. Tuttavia, l'ultimo numero del manga di Toyotaro si è scontrato con un colpo di scena estremamente importante che lascia presagire sviluppi incredibili.

Grazie al recente capitolo, infatti, siamo venuti a conoscenza delle origini di Merus, o almeno agli indizi che sembrano puntare le attenzioni verso quell'inequivocabile direzione. C'è un dettaglio, scovato da un fan, che tuttavia ha aperto una profonda parentesi nei riguardi dell'entità angelica del n°1 della Pattuglia Galattica.

Dragon Ball Super France, infatti, ha notato come tutti gli Angeli della serie abbiano delle caratteristiche in comune, su tutti i capelli bianchi e la pelle di colore blu. Merus, al contrario, sembra essere l'unica eccezione a questa regola che potrebbe gettare scompiglio sulle ipotesi che lo hanno reso protagonista di queste recenti teorie. Stando ad alcune supposizioni, inoltre, il pattugliatore potrebbe essere in realtà un angelo caduto del sesto universo, o ancora un'entità antica risalente a un passato assai lontano, vista anche la conoscenza in materia dell'Ultra Istinto. Ma a proposito della tecnica divina, quanto tempo ci vorrà ancora a Goku per imparare a utilizzarla?

E voi, invece, cosa ne pensate del personaggio di Merus? Diteci la vostra opinione, al solito, nello spazio riservato ai commenti.