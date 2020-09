Dragon Ball Super: la fine di Merus è stata causata da Whis?

I fan di Dragon Ball Super che hanno letto i capitoli più recenti hanno saputo che Goku e gli altri erano in difficoltà contro Molo. Il nemico era troppo forte per essere battuto e per questo è stato necessario l'intervento di Merus. Adesso che Molo non è più invincibile, i protagonisti potrebbero avere una chance.

Mentre Goku deve reggere le aspettative di Merus, dando uno sguardo più accurato ai capitoli e alle interazioni di Dragon Ball Super, si può notare che la morte dell'angelo è stata praticamente decisa dalle tante azioni di Whis. Subito dopo l'allenamento con Goku nella Stanza dello Spirito e del Tempo, Whis è venuto a recuperare Merus per impedirgli di andare troppo oltre e su ordine del Gran Sacerdote il giovane avrebbe dovuto passare un periodo a rivedere le regole angeliche e la loro imparzialità.

Tuttavia Whis ha chiesto chiaramente di dare molta più libertà a Merus. Questo è stato un primo fattore scatenante della scomparsa dall'esistenza dell'angelo. Nello scorso capitolo di Dragon Ball Super invece Whis, sfruttando le voglie di Beerus, ha portato Merus sulla Terra per farlo intervenire. Anche qui il suo intervento è piuttosto palese e porta Merus tra le braccia della morte, anche se lo fa per andare incontro ai suoi desideri.

Data la natura di questa cancellazione è possibile che non vedremo più Merus in futuro, ma dopotutto siamo pur sempre in Dragon Ball Super e quindi la possibilità che Goku chieda di far tornare l'amico è alta.