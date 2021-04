Dragon Ball Super: messaggio speciale in occasione del Goku Day, cosa aspettarsi?

Uno dei giorni più importanti per gli appassionati di Dragon Ball Super è il 9 maggio, data in cui si celebra il “Goku Day”. Per l’occasione TOEI Animation e il cast ufficiale hanno programmato qualcosa di speciale, nella fattispecie un messaggio che potrebbe in realtà nascondere chissà quale annuncio.

Qualche mese fa vi abbiamo parlato della possibilità dell’annuncio di Dragon Ball Super 2 in occasione del Goku Day. In realtà non è nulla di ufficiale, ma potrebbe benissimo funzionare come giorno ideale per lo staff per annunciare un eventuale seguito della serie televisiva. Lo stesso giorno, infatti, ci sarà una streaming speciale per commemorare l’evento, con tanto della presentazione in anteprima del nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission.

Ma come anticipato in apertura, durante l’evento il cast prenderà la parola per condividere un messaggio speciale. Non sappiamo se si tratti di un semplice saluto o di un eventuale annuncio in pompa magna, è pur vero però che una live-streaming sarebbe un palcoscenico ideale per presentare ai lettori la nuova stagione animata di Dragon Ball Super.

Non ci resta dunque che puntare i riflettori al 9 maggio, quando in Giappone avrà finalmente inizio il giorno di Goku. E voi, invece, cosa vi aspettate dal Goku Day? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto. Prima di allora, vi suggeriamo di ingannare l’attesa dando un’occhiata a questa illustrazione dedicata a Gohan del Futuro.