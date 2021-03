Dragon Ball Super: tutto sui metamorani, gli alieni che hanno inventato la Fusion

Inizialmente le avventure di Dragon Ball sono state ambientate sulla Terra, anche se diversa da quella della realtà. Oltre a una diversa geografia e geologia, su questo pianeta creato da Akira Toriyama vivono creature di ogni tipo. Con l'arrivo di Dragon Ball Z, sono arrivate anche le prime razze provenienti dallo spazio.

I primi alieni ad essere stati presentati sono i saiyan, sono poi arrivati i namekkiani e poi un via vai di altre specie, alcune ancora senza nome. Chi è stato fondamentale nella storia di Dragon Ball Z, seppur senza mai apparire, sono stati i metamorani. Ma chi sono questi alieni che hanno inventato la Fusion e che l'hanno insegnata a Goku?

Si sa ben poco di loro, dato che Akira Toriyama non li ha mai mostrati nel manga di Dragon Ball mentre in Dragon Ball Super ancora devono fare la loro comparsa. Abitanti del pianeta Metamor, così come per gli yardrattiani sono possessori di tecniche capaci di aumentare la loro forza combattiva, e proprio una di queste fu insegnata a Goku nell'aldilà. La Fusion è uno dei loro marchi di fabbrica e grazie a questa unione tra due combattenti nasceva un guerriero straordinario capace di competere anche con i più forti. Questa specie di alieno potrebbe essere, prima o poi, entrata in contatto con Freezer dato che l'imperatore galattico in Dragon Ball Super riconosce Gotenks come un prodotto della Fusione.

Utilizzano abiti identici a quelli della fusione, quindi una giacca grigio scuro e gialla con polsini grigi, pantaloni bianchi, una fascia blu e stivali neri con dettagli bianchi. Questa combinazione di vestiti è altamente elastica e resistente e, come rivelato in Dragon Ball Heroes, ha caratteristiche simili a quelle delle armature saiyan. Infine, il loro nome deriva sicuramente da "metamorfosi", con cui condivide le prime lettere.

I fan si chiedono sempre se sia più forte Vegeth o Gogeta, i prodotti di due fusioni diverse. Chissà se i futuri capitoli di Dragon Ball Super risolveranno gli arcani su questa specie.