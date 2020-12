Dragon Ball Super: gli spoiler finali del capitolo 97 sono sorprendenti, ecco Granolla!

La Saga di Molo si è conclusa e, come anticipatovi negli ultimi giorni, con il capitolo 67 di Dragon Ball Super prenderà il via un nuovo arco narrativo in cui sarà introdotto il personaggio di Granolla. Per il momento è difficile dire chi sia o quale sia l'obiettivo del nuovo guerriero, ma i nuovissimi spoiler sembrano rivelare qualche informazione in più.

Le prime tavole mostrano Beerus e Whis alle prese con Zeno, infuriato probabilmente a causa di quanto accaduto con Molo. Nell'ultimo capitolo il Dio della Distruzione era stato convocato dal Gran Sacerdote, e ora si trova al cospetto dell'entità più potente dell'universo narrativo di Dragon Ball, costretto a giustificare l'accaduto. Nel corso della riunione, Whis sembra ricevere un importante messaggio.

Successivamente viene mostrata la testa dell'Androide 73, sopravvissuto all'attacco mortale di Molo, ma la parte più interessante è quella mostrata nelle pagine successive. Granolla attacca una base con armi non letali, e dopo aver immobilizzato i suoi avversari si trova faccia a faccia con una schiera di Androidi 73. L'antagonista (o antieroe, a questo punto) potrebbe quindi essere il vero creatore degli androidi, o semplicemente un cacciatore di taglie pagato per eliminarli. Nell'ultima tavola, Granolla si riferisce ad uno degli esemplari come "L'originale Androide 73".

Nei nuovi spoiler Granolla appare più come una sorta di mercenario o pirata spaziale, piuttosto che come un vero e proprio antagonista, e online si sono già sprecati i paragoni con Trunks del Futuro. D'altro canto, a preoccupare potrebbe essere l'ingente numero di Androidi, che ricordiamo essere in grado di copiare le abilità dei propri avversari. L'Androide originale potrebbe quindi essere il nuovo villain.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! La fanbase intanto sembra essere soddisfatta dalle premesse di questa nuova Saga, con particolari elogi al design unico del nuovo personaggio.