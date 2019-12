Dragon Ball Super: ecco la mitica collezione di action figure a tema di Toyotaro

Il maestoso immaginario di Dragon Ball Super è caratterizzato da uno dei merchandise più floridi al mondo, un brand che ha persino surclassato le vendite di ONE PIECE, altro colosso legato all'industria nipponica dell'editoria e dell'animazione. La moda degli oggetti a tema, infatti, è molto in voga soprattutto per gli stessi sensei.

La recente intervista rilasciata a Toyotaro, in occasione dell'uscita dell'11° volume di Dragon Ball Super, ha favorito interessanti dettagli sul franchise. A partire da alcune curiosità sull'arco narrativo attualmente in corso, colmo di misteri sull'identità di Moro e Merus, il sensei ne ha approfittato per rivelare qualcosa in più di sé.

Quando realizza i nuovi capitoli della saga, Toyotaro ha sempre a portata di mano i volumi originali di Dragon Ball, in modo tale da non perdere nemmeno per un istante l'iconico stile che ha reso Akira Toriyama il leggendario mangaka. A causa della muscolatura non indifferente dei personaggi, si serve spesso di un particolare modellino snodabile di riferimento, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Sempre in fondo alla pagina, inoltre, potete notare una porzione delle action figure a tema Dragon Ball del sensei, vera passione di Toyotaro che non riesce a lasciarsi scappare nemmeno una statuetta prodotta da SHFigure, celebre azienda che realizza modellini a tema anime e manga.

Prima di salutare i fan dell'opera con un'illustrazione di Moro, il mangaka ci tiene ad aggiungere che grazie ai continui elogi di Toriyama riesce a fare sempre del suo meglio, cercando di migliorarsi ogni qualvolta che ne ha l'occasione.

E voi, invece, cosa ne pensate della sua collezione di action figure? Lo spazio riservato ai commenti è a vostra disposizione.