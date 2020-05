Dragon Ball Super: il mitico animatore Yuya Takahashi torna con una simpatica animazione

L'anime di Dragon Ball Super è stato accompagnato da un'attenzione mediatica senza precedenti, motivo che ha spinto gli appassionati a essere più vigili del solito nei riguardi del sequel dello storico anime. Ad ogni modo, TOEI Animation non è riuscita a soddisfare a pieno i fan tramite l'apparato tecnico, salvo alcune eccezioni.

E tra queste eccezioni, spicca senza alcun dubbio Yuya Takahashi, animatore veterano del franchise di Dragon Ball, nonché uno dei key animator più famosi in patria. Il perfetto connubio tra chiaroscuro e dinamismo delle scene da lui realizzate lo hanno reso un'icona dell'industria, soprattutto a seguito della sua partecipazione ad alcune delle migliori puntate dell'anime sopracitato.

Recentemente, inoltre, Takahashi ha approfittato del tempo libero causato dalla quarantena per realizzare una simpatica animazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, in cui immagina un ninja scatenato intento a muoversi per lo studio dell'animatore. Era da diverso tempo che il maestro non si concedeva a manifestazioni originali di creatività, di cui l'ultima addirittura risalente allo scorso dicembre tramite uno sketch alla doppiatrice di Goku. Che Yuya Takahashi sia alle prese con un nuovo impegnativo progetto?

E voi, invece, cosa ne pensate di questo buffo e breve video? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito del franchise, sapevate che è possibile guardare in streaming legalmente Dragon Ball Super?