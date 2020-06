Dragon Ball Super: e se Miyazaki disegnasse Goku? Ecco il risultato

Nel corso del tempo, la serie di Dragon Ball ha subito diversi cambiamenti dal punto di vista del disegno dei personaggio. Soprattutto quando si è passati dall'anime di Dragon Ball Z a quello di Dragon Ball Super, il tratto è completamente cambiato, come anche la dimensionalità dei personaggi tramite l'utilizzo delle ombre e delle luci.

Questi cambiamenti ad alcuni sono piaciuti, ad altri meno, i quali avrebbero voluto mantenessero, a grandi linee, lo stile precedente reso qualitativamente migliore grazie alle tecnologie di oggi. Tuttavia si sa, gli anni passano e con essi va avanti il progresso tecnologico e, pertanto, anche la grafica anime cambia e muta, sebbene cerchi di seguire un certo stile di appartenenza, come nel caso di Dragon Ball.

E a proposito di restyling grafici, vi siete mai chiesti come apparirebbe il nostro eroe e salvatore Goku, disegnato con lo stile di una delle più grandi firme della storia del mondo anime? Come sarebbe se a realizzarlo fosse la matita di Hayao Miyazaki?

Ebbene, mentre Goku e Molo si danno battaglia, a dare una risposta a questa domanda ci ha pensato Gop Gap, un character designer freelance, il quale ha pubblicato la sua opera su Reddit. Come potete vedere dall'illustrazione riportata nel post in calce all'articolo, il Saiyan rispetta al cento per cento i canoni tipici dei personaggi disegnati da Miyazaki nel corso degli anni. Con i lineamenti arrotondati e dolci e con i capelli morbidi e non rigidi tipici dello stile di Toriyama.

Se può interessarti, nel manga C-18 e C-17 hanno presentato una nuova tecnica presa a piene mani dai videogiochi di Dragon Ball.

Cosa ne pensi del disegno realizzato da Gop Gap? Ti piace? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.