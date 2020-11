Dragon Ball Super: Molo appare più pericoloso che mai nelle bozze del capitolo 66

Mancano ormai pochi giorni alla pubblicazione del capitolo 66 di Dragon Ball Super, e di recente sono emerse in rete alcune delle tavole preparatorie disegnate da Toyotarō, dove i Guerrieri Z e il destino della Terra sembrano essere in grave pericolo a causa delle tecniche dello stregone Molo, diventato un essere di dimensioni gigantesche.

L'errore commesso, per l'ennesima volta, da Goku ha portato ad una minaccia più grande del previsto, considerato che Molo è riuscito a recuperare la sua forza, ad assorbire i poteri di Merus e ad unirsi al pianeta per cercare di contenere l'immensa energia angelica. Come già alcune tavole trapelate avevano anticipato, Vegeta tornerà sul campo di battaglia, ma Molo sembra aver elaborato una nuova strategia.

Il Divoratore dei Mondi ha infatti intenzione di usare la tecnica che ha determinato il primo scontro con i due Saiyan, sul pianeta Neo Namek. Molo vuole assorbire l'energia vitale degli abitanti della Terra, e tale obiettivo è reso estremamente più semplice dal fatto che ora lo stregone è direttamente legato al pianeta. Compreso il piano del nemico, Vegeta avverte gli altri di volare e allontanarsi dal terreno, ma il resto della popolazione ha probabilmente subito l'attacco di Molo. In calce potete trovare alcune delle pagine mostrate in rete.

A peggiorare la situazione ci sarà il momentaneo abbandono di Whis, richiamato dal Gran Sacerdote, probabilmente per le azioni commesse da Merus, e Goku, seguendo i consigli di Berus, dovrà impegnarsi seriamente e non avere pietà per salvare ancora una volta la Terra. Ricordiamo che è stata mostrata la cover del volume 14, e vi lasciamo alle restanti bozze emerse in rete del capitolo 66.