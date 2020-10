Dragon Ball Super: Molo e Beerus si sfidano in un meraviglioso poster fan made

Per un fan di Dragon Ball non c'è nulla di più importante di un buon combattimento, e gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super hanno preparato il terreno per una delle battaglie più intense in assoluto. In attesa della resa dei conti però, un fan si è posto una interessante domanda: come si concluderebbe lo scontro tra il Beerus e Molo?

Il Dio della Distruzione non ha ancora fatto la sua mossa nell'ultimo arco narrativo, e molti fan sono convinti che il Divoratore di Pianeti possa, in realtà, riuscire a sconfiggerlo nel caso in cui riuscisse ad assorbire abbastanza potere. La risposta a questa domanda probabilmente non la conosceremo mai, ma questo non ha certo impedito all'artista Instagram falcoart di ritrarre i guerrieri durante uno "staredown", immaginando l'imminente scontro tra i due.

Lo stregone Molo si è rivelato molto più potente di Goku e Vegeta, ed è riuscito facilmente a sopraffare entrambi anche in versione Super Saiyan God. Per il momento è difficile dire quale sia il livello esatto di Beerus, visto che il Dio della Distruzione non scendo in campo dal Torneo del Potere, ma sicuramente il prossimo scontro con Goku ci darà ulteriori informazioni sulla reale potenza del nuovo antagonista.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il poster? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle nostre previsioni sul capitolo 65 di Dragon Ball Super, in uscita il prossimo 20 ottobre.