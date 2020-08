Dragon Ball Super: Molo è capace di rubare anche l'Ultra Istinto?

Il cattivo di questa saga di Dragon Ball Super è Molo, un essere dalla pelle blu e bianca con sembianze caprine che sta dando del filo da torcere ai protagonisti. Ormai presentato da più di un anno, il nemico ha dei poteri magici che gli permettono di assorbire l'energia di ciò che lo circonda, rendendo inermi tanti personaggi.

Se all'inizio Goku e Vegeta hanno perso a causa della non conoscenza di queste capacità, nei capitoli più recenti di Dragon Ball Super hanno dovuto affrontare la versione potenziata di Molo. Infatti il cattivo ha assorbito l'androide 73 ottenendone anche i poteri. Ora è quindi capace di ottenere le tecniche avversarie afferrando il nemico per il collo, come già fatto con Vegeta.

In questa condizione, Molo sarebbe in grado di ottenere l'Ultra Istinto di Goku? Per il momento il cattivo non ha provato a ottenere le tecniche del protagonista di Dragon Ball Super, vista anche la sua manifesta superiorità, ma se le prime novità previste dagli spoiler di Dragon Ball Super 63 dovessero avversari, potremmo assistere a una situazione del genere.

Quella di Goku è una tecnica di origine divina e pertanto non è detto che Molo possa assorbirla così come fatto con altre capacità, ma se dovesse riuscirci allora sarebbe davvero la fine dei protagonisti.