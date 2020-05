Dragon Ball Super: il potere di Molo, che segreti nasconde?

È indubbio che quella di Dragon Ball sia una delle più importanti epopee dell'industria d'anime e manga. Un universo che ancora oggi ci tiene col fiato sospeso, e che anche nella sua più recente incarnazione (DB Super) ci permette di teorizzare su alcuni suoi personaggi. Incluso il nuovo villain, Molo.

Giunti all'uscita dell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super, siamo venuti a conoscenza di un dettaglio molto interessante e che potrebbe avere importanti ripercussioni sul futuro della saga.

Andando più nel dettaglio, ci stiamo riferendo in particolare allo stregone Molo - il cui arco narrativo s'identifica come prima storia originale del manga di Dragon Ball Super - il quale si è infine scontrato con Goku Ultra Istinto. Le pagine del manga ci hanno infatti permesso di notare un inaspettato dettaglio legato proprio ai poteri di Molo, un'informazione facilmente trascurabile ma che, potenzialmente, potrebbe indicare una sfida ben più complicata e difficoltosa per il nostro Goku, anche se in tal senso solo i prossimi capitoli potranno svelarci come il tutto andrà evolvendosi.



