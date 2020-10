Dragon Ball Super: un clamoroso colpo di scena per Molo, ma con quali conseguenze?

Quando sembrava ormai a un passo dalla sconfitta, Molo ha sfruttato un'ingenuità commessa da Goku per tornare a piena potenza. Ma questa volta il Divoratore di Pianeti sembra ancora più potente che in precedenza. Cosa succede nel nuovo capitolo di Dragon Ball Super?

Il capitolo 65 di Dragon Ball Super ha ribaltato le carte in tavola, concedendo un'ultima possibilità a Molo per sconfiggere Goku. Dopo aver raggiunto l'Ultra Istinto Perfetto, il Saiyan ha messo finalmente al tappeto lo stregone, ma con un gesto di pietà gli ha concesso un fagiolo magico Senzu sperando nella sua redenzione.

Tuttavia, Molo non ha alcuna intenzione di arrendersi, anzi, tornato a piena potenza si scaglia immediatamente contro il suo avversario. Goku Ultra Istinto Perfetto, però, si rivela imbattibile, costringendo lo stregone ad adottare un piano sconvolgente. Molo individua la sua mano mozzata con cui aveva assorbito i poteri di Merus e la recupera per assimilare ulteriore energia.

Grazie a questo stratagemma, Molo ora è capace di utilizzare l'Ultra Istinto. La nuova forma del Divoratore di Pianeti è spaventosa: il suo corpo è ancora più snello e potente e una criniera argentata avvolge il suo collo e le gambe.

Lo scontro tra Molo e Goku, ora entrambi dotati dell'Ultra Istinto, è pazzesco; i due si scambiano colpi così potenti che l'intero pianeta potrebbe essere spazzato via. Un semplice pugno a pugno crea un'onda così potente che Crilin e Jaco vengono spazzati via, salvo essere recuperati all'ultimo secondo da Whis. Tuttavia, Molo commette un grave errore di calcolo. L'Ultra Istinto richiede una mentalità ferrea, che non può essere rubata. Toriyama e Toyotaro sono a lavoro sul nuovo arco di Dragon Ball Super.