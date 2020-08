Dragon Ball Super: Molo passerà dalla parte dei buoni? l'ingenuità di Goku

Goku e Vegeta sono due combattenti molto differenti che lottano partendo dal presupposto di due ideologie completamente differenti. Eppure, nel corso della storia di Dragon Ball i due eroi hanno affrontato diversi percorsi tortuosi che hanno più volte messo in discussione i loro stessi principi.

Se il Principe dei Saiyan è cresciuto molto con DB Super, affrontando il tema della consapevolezza e dei crimini da lui compiuti in vita, a conti fatti non si può dire lo stesso di Goku. Durante il suo addestramento con Merus, il protagonista ha raccontato al suo mentore le motivazioni per il quale tende a risparmiare i propri avversari al termine degli scontri, ovvero per continuare a migliorare e poterli fermare tutte le volte finché il villain non decida di passare dalla parte dei buoni.

Tale ingenuità, che ha suscitato tanta ammirazione negli occhi dell'Angelo al punto tale da convincerlo a sacrificarsi, è in realtà molto ambigua. Anche se immaginare un repentino cambio di rotta per Molo sembra assai improbabile, allo stesso tempo è difficile credere che Goku possa cadere nuovamente nello stesso errore che contro Cell lo ha spinto a mettere a repentaglio la sua vita, quella del proprio figlio e dei suoi amici.

Ad ogni modo, non ci resta che attendere di scoprire come Toyotaro e Toriyama decideranno di gestire la parte finale del combattimento con lo stregone. E voi, invece, cosa ne pensate di Goku, è cresciuto dai tempi della saga di Cell o è sempre lo stesso? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.