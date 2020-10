Dragon Ball Super: Molo è in grado di padroneggiare l'Ultra Istinto?

Dragon Ball Super ha introdotto nuove trasformazioni nell'universo creato originariamente da Akira Toriyama, arrivando fino alla tecnica divina conosciuta come Ultra Istinto, che ha ricoperto un ruolo fondamentale nello scontro con lo stregone Molo, che a causa di un grave errore del protagonista è tornato a minacciare l'intero pianeta Terra.

Goku ha infatti dimostrato di non essere minimamente cambiato dagli eventi di Dragon Ball Z, donando al suo avversario un senzu con la promessa da parte del villain di rimanere fermo e farsi tranquillamente imprigionare. Naturalmente Molo, visto il miracoloso recupero di energia dovuto all'azione del fagiolo magico, ha pensato di continuare lo scontro, e mentre Goku cercava di instaurare una conversazione il Divoratore di Pianeti recuperava la sua mano, tagliata dall'angelo Merus durante il loro scontro.

Recuperandola ha utilizzato le abilità rubate a Merus per attivare l'Ultra Istinto. Ma come è stato possibile? Molo è sicuramente un avversario formidabile, che ha molti assi nella manica, ma basta davvero assorbire le capacità di qualcuno per accedere ad una tecnica così potente? La risposta sembra essere positiva, tuttavia il desiderio di aumentare il suo potere ha creato qualche problema al corpo del villain, che stando alle parole di Whis si gonfia perché non riesce a sostenere l'energia angelica con cui è entrato in contatto.

Probabilmente il punto debole di Molo risiede nel voler unicamente assorbire l'energia e i poteri altrui, senza dedicarsi personalmente ad un allenamento specifico, cosa sottolineata dallo stesso Goku, che potrebbe designare la sconfitta dell'antagonista. Molo non può quindi sfruttare nel migliore dei modi i poteri di Merus, anche se le ultime tavole del capitolo hanno mostrato una sua apparente condizione di vantaggio, dopo la fusione con il pianeta Terra.

