Dragon Ball Super: e se Molo fosse stato un villain dell'universo 6?

La serie di Dragon Ball Super ci ha introdotto non solo ad uno stile narrativo alquanto differente rispetto a quanto letto in Dragon Ball Z, ma anche ad una nuova serie di personaggi incredibilmente potenti, sin dalla saga del Torneo del Potere. Per questo un fan ha pensato ad un interessante What If, immaginando Molo nell'Universo 6.

Lo scontro avvenuto tra tutti gli universi, esclusi l'1, il 5, l'8 e il 12, ci ha reso partecipi di una serie di combattimenti incredibili, con protagonisti alcuni degli esseri più potenti del multiverso creato da Toriyama e Toyotarō.

Una delle apparizioni più sorprendenti è stata la fusione, tramite orecchini Potara, tra le Saiyan dell'universo 6 Caulifla e Kale, ovvero Kefla. La potenza combattiva delle due Saiyan è talmente alta da tenere testa a Gohan, il quale riuscirà a sconfiggere Kefla, nonostante Kale abbia i poteri del Super Saiyan Leggendario, cosa che la rende la controparte di Broly nell'universo 6.

È stato proprio un fan della serie, l'utente @chry_insi_art a rendere uno speciale omaggio a Kefla, disegnando l'illustrazione che potete trovare in calce alla notizia. Immaginando lo stregone Molo come villain dell'universo 6 l'artista lo ha affiancato a Kefla, facendo capire come la Saiyan sia stata in grado di metterlo facilmente in difficoltà.

