Dragon Ball Super: Molo vs Goku Ultra Istinto in questa animazione fan-made

La Saga di Molo di Dragon Ball Super attende ormai da parecchio tempo una trasposizione in chiave televisiva. TOEI Animation non ha infatti ancora annunciato l'attesissimo seguito che dovrebbe per l'appunto adattare l'arco narrativo con il celebre stregone nei panni dell'antagonista principale.

Purtroppo non ci sono ancora novità in merito a Dragon Ball Super 2, un seguito tanto vociferato in rete ma che sta tardando ad arrivare. Una delle prime saghe che la nuova stagione dovrebbe adattare è quella di Molo, un villain potente quanto spietato che ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo della caratterizzazione del protagonista.

Anche se la trasposizione animata di questo arco narrativo non ha lasciato traccia, un artista in rete, un certo Eegii, ha realizzato una clip della durata di 30 secondi che immagina proprio un primo confronto tra lo stregone e Goku Ultra Istinto Omen. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato molto apprezzato grazie alla resa dei dettagli e al dinamismo della battaglia.

E voi, invece, cosa pensate di questa animazione amatoriale realizzata da Eegii, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.