Dragon Ball Super: Moro è già a conoscenza del potere dell'Ultra Istinto?

Nel capitolo 58 di Dragon Ball Super, Goku fa ritorno sulla terra dopo aver completato il suo addestramento con Meerus, e una volta giunto sul pianeta si precipita a fronteggiare l'antagonista principe dell'intero arco narrativo, Moro.

Il villain, in maniera del tutto codarda, in un primo momento si sottrae allo scontro e spinge il suo subalterno a lottare contro il saiyan, il quale ci mette davvero poco ad evidenziare l'enorme scarto che li divide.

A questo punto Moro non ha altra scelta che combattere, e Goku non perde tempo, trasformandosi immediatamente nel primo stadio dell'Ultra Istinto, di cui ora pare avere pieno controllo. Curiosamente però, il suo avversario non è assolutamente sorpreso dalla forma divina di Goku, motivo per cui è lecito pensare che abbia già avuto modo di conoscerne la forza.

L'Ultra Istinto, lo sappiamo, non è uno stadio esclusivo della stirpe Saiyan. Ed essendo Moro nato più di 10 milioni di anni fa, probabilmente ha già avuto occasione di sfidare dei guerrieri che avessero raggiunto un tale livello di potere.

Sappiamo che Moro era solito terrorizzare l'intera galassia, assorbendo l'energia di qualunque pianeta avesse il piacere di vedere dissolto. Per fermare il suo impeto distruttivo è dovuto scendere in campo il Daikaioshin, che in una lotta all'ultimo sangue è infine riuscito a imprigionare il malefico stregone.

Per sconfiggerlo bisognerà, forse, ricorrere ad una forza ancora maggiore o - a un potere completamente differente - come quello acquisito da Vegeta sul pianeta Yardrat. Inoltre, nonostante Moro possa già avere familiarità con la versione incompleta dell'Ultra Istinto, non è detto che conosca anche lo stadio definitivo, sfoggiato da Goku durante il Torneo del Potere.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo qui sotto nei commenti.

E se fosse Vegeta il vero protagonista dello scontro con Moro? Se l'Ultra Istinto avesse più stadi, quale sarebbe il reale livello di Goku?