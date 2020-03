Dragon Ball Super: Moro è in grado di assorbire anche l'Ultra Istinto?

L'ultimo capitolo di Dragon Ball Super, disponibile alla lettura su MangaPlus, ha finalmente dato il via alla rivincita tra Goku e il potente stregone che sta terrorizzando la galassia. Il saiyan si è presentato al suo cospetto con delle abilità rinnovate, e ora è in grado di padroneggiare la forma base dell'Ultra Istinto, basterà per fermarlo?

Abbiamo appreso, durante tutto il corso dell'arco narrativo, la micidiale capacità d'assorbimento del villain, che gli permette di prosciugare l'energia dell'obiettivo designato aumentando a dismisura la sua forza combattiva. Questa abilità costituisce un vero e proprio impedimento per l'avversario, il quale in condizioni normali viene privato della propria aura e quindi incapace di utilizzare tutto il proprio potere.

A questo punto è lecito chiedersi se questo processo valga anche per l'Ultra Istinto. Nonostante Moro sia noto per aver consumato la galassia assorbendo pianeti di ogni genere e i rispettivi abitanti, non è mai stato dichiarato che abbia fatto lo stesso con le divinità.

A conti fatti, l'Ultra Istinto è la trasformazione più vicina a un Dio della Distruzione, perciò c'è una buona probabilità che il suo asso nella manica non abbia effetto contro l'attuale potere di Goku. Tuttavia c'è anche da considerare che il villain non è rimasto affatto sorpreso dall'evoluzione del nostro protagonista, un indizio che presume uno scontro affatto semplice per il saiyan.

Il prossimo capitolo di Dragon Ball Super arriverà su MangaPlus nel mese di Aprile, e assisteremo alle prime battute dello scontro tra Goku e Moro. Ora passiamo a voi la parola, se doveste fare qualche previsione, quale sarebbe?

E se fosse Vegeta il vero protagonista dello scontro con Moro? Il capitolo 58 di Dragon Ball Super ha obbligato un personaggio ad una morte atroce.