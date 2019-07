Dragon Ball Super: Moro ottiene un banda di cattivi pronti a combattere

Le cose non stanno andando bene per Goku e Vegeta sul pianeta Neo Namecc. Durante l'ultimo capitolo di Dragon Ball Super è stato finalmente rivelato il terzo desiderio espresso dal malvagio stregone Moro, che ha chiesto di liberare tutti i prigionieri della Pattuglia Galattica, che l'hanno subito raggiunto su Neo Namecc.

Come se Goku, Vegeta e il Daikaioshin non fossero già abbastanza in difficoltà, si sono ora ritrovati contro il gruppo di villain di Moro e le cose non possono che peggiorare.

L'ultimo antagonista di Dragon Ball Super è riuscito a distinguersi dagli precedenti non solo grazie al suo aspetto particolare, ma anche alle sue temibili abilità. Sfruttando una magia che gli permette di sottrarre energia sia ai suoi avversi, che ad interi pianeti. Inoltre, Moro sappiamo essere in grado di dividere la sua energia, cedendola ai suoi compagni.

Con questo nuovo ostacolo che gli si para davanti, i due Saiyan si apprestano all'imminente combattimento che supponiamo non si potrà semplicemente risolvere con una trasformazione in Super Saiyan.

Infine, vi ricordiamo che il capitolo 50 ci ha mostrato anche Goku e Vegeta costretti a lasciare lo scontro, a causa dell'inferiorità numerica dopo l'arrivo dei prigionieri, mentre sembra che Vegeta se ne sia andato per imparare la tecnica del Teletrasporto.