Dragon Ball Super: Moro può percepire le Sfere del Drago?

Moro sta mettendo in ginocchio il pianeta Namek e, col passare dei capitoli di Dragon Ball Super, mostra poteri sempre nuovi e ancora più minacciosi. Che il nuovo villain dell'opera sia addirittura in grado di percepire il potere magico delle Sfere del Drago?

È da poco uscito il capitolo 47 di Dragon Ball Super e ci ha messo di fronte a nuovi, importanti sviluppi per il manga di Akira Toriyama e Toyotaro. Goku e Vegeta, infatti, hanno recuperato le forze dopo aver rischiato la vita, ma stanno trattenendo la loro aura per non essere localizzati da Moro, che potrebbe sottrargli l'ultima Sfera del Drago in loro possesso.

Eppure, a un certo punto, i due eroi sentono che lo stregone si sta dirigendo a tutta velocità verso la loro posizione. L'antico avversario del Dai Kaioshin, quindi, potrebbe possedere uno speciale potere di percezione che gli permette di individuare le Sfere? D'altronde i tesori in grado di evocare Polunga emanano un'aura magica e sappiamo ormai bene che Moro, più che essere un guerriero, è per l'appunto un abilissimo e micidiale mago.

Cosa ne pensate? Fin dove si estendono le capacità stregonesche di Moro? In ogni caso il nemico sembra avere trovato pane per i suoi denti, poiché Majin Bu si è svegliato dal letargo e si prepara ad affrontare il nemico del Kaioshin che, eoni addietro, il demone rosa assorbì.

Ultimamente si parla del possibile ritorno di Dragon Ball Super in TV in cui proprio l'arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica potrebbe rappresentare la prima saga. Le ipotesi di una release imminente, tuttavia, sembra siano state smentite.