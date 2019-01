Dragon Ball Super: Moro è pronto a mostrare tutta la sua potenza

Con l'ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super abbiamo assistito ad un tremendo scontro tra Moro, il nuovo villain, e Vegeta, che è anche dovuto ricorrere alla sua trasformazione più potente. A questo punto il nemico sembra voler mostrare quello che è il suo vero potenziale.

Con il primo arco narrativo davvero inedito di Dragon Ball Super, Toyotaro sembra voler mostrare un altro nemico la cui forza super ogni immaginazione. Il capitolo 44 ci ha portato, come ormai gli appassionati sapranno, sul pianeta di Neo Namek, dove il nuovo nemico, Moro il Mangia Pianeti, ha deciso di recarsi per poter esprimere un desiderio misterioso tramite le Sfere del Drago.

Ad aspettarlo egli ha però trovato Goku e Vegeta, venuti a conoscenza delle sue intenzioni e pronti ad aiutare la Pattuglia Galattica a catturare il prigioniero evaso. Per motivi che hanno a che fare con il suo peccaminoso passato, Vegeta decide di combattere il villain da solo, e lo scontro si dimostra tutt'altro che facile.

I due iniziano con il vecchio stregone che tiene facilmente testa al principe dei saiyan sia nella sua versione normale che in quella di Super Saiyan. Tuttavia, quando arriva il momento di fare sul serio, Vegeta si trasforma in Super Saiyan God Super Saiyan, cosa che mette in seria difficoltà Moro, portando il primo a evitare e parare tutti i colpi del secondo, assestando anche qualche serio danno all'avversario.

Dopo questa apparente superiorità schiacciante, Vegeta non resiste, e si rivolge così al nemico:

"Ero curioso di vedere con i miei occhi cosa era questa specie di bestia di cui la Pattuglia Galattica era tanto terrorizzata...Che delusione tremenda...Siamo incappati in poteri davvero bizzarri nel corso delle nostre battaglie. Questo non è niente di nuovo."

Appena pronunciate queste parole, Moro si libera delle sue vesti da eremita, cosa che ci permette di osservare il suo vero aspetto, molto più demoniaco e minaccioso, rispondendo in questo modo prima della conclusione del capitolo:

"Speravi di assistere alla mia magia? Il tuo desiderio sarà esaudito allora..."

Sembra quindi che Moro sia pronto a mostrarci cosa ha spinto in passato un essere divino come Daikaioh a sacrificare molti dei suoi poteri pur di imprigionarlo e di renderlo inoffensivo.

Credete che i prossimi capitoli di Dragon Ball Super ci mostreranno Vegeta alla sua massima potenza sconfitto dalla magia di Moro? O la sua versione deificata è ancora troppo forte?