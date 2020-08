Dragon Ball Super: una morte improvvisa scatena l'ira dei fan sul web

Come tutti i fan sicuramente sapranno, in questo momento l'epico franchise di Dragon Ball sta continuando a coinvolgere milioni e milioni di lettori e spettatori attraverso le vicende narrate in Dragon Ball Super, opera tutt'ora in corso che continua a far parlare di sé, un capitolo dopo l'altro.

La serie sta infatti proseguendo imperterrita per la sua corsa, continuando a offrire colpi di scena, scontri memorabili e personaggi ben delineati, tutte colonne portanti di una produzione che non sembra interessata a concedere un singolo attimo di respiro al proprio pubblico, il quale continua a elogiare la produzione tramite cosplay e fan art di gran livello.

L'ultimo capitolo del manga ha però rappresentato un momento importante per la serie, visto e considerato che un noto personaggio è stato ufficialmente eliminato. Andando più nel dettaglio, stiamo parlando di Merus, il Pattugliatore Galattico e supervisore di 104 distretti del Settimo Universo che i fan hanno imparato a conoscere molto bene con il proseguo degli eventi narrati. Nelle pagine conclusive dell'ultimo capitolo pubblicato, infatti, è possibile vedere come Moro scagli un potentissimo attacco proprio contro Merus, sostanzialmente vaporizzandolo, un colpo di scena a cui Goku ha assistito nella più totale impotenza.

L'evento in sé è stato vissuto con un certo dolore da parte dei fan, ma in realtà sono state le parole di Beerus e Whis ad aver risvegliato la furia del pubblico. Nel reagire a quanto avvenuto innanzi ai loro occhi, infatti, sia il Dio della Distruzione che Whis si sono mostrati poco interessati al tutto, quasi si aspettassero un simile risultato, un'insensibilità e freddezza che ha portato molti utenti a scagliare tutta la propria rabbia sui social, come visionabile attraverso la fonte di questa news.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che attraverso gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super, è stato inoltre reso noto quale sia il legame che tiene legato Goku a Beerus, una rivelazione che ha stupito non pochi lettori.