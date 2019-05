Dragon Ball Super: mossa a sorpresa di Moro nel capitolo 48

Dragon Ball Super ci ha insegnato a temere Moro, lo stregone soprannominato il divoratore di mondi. Quest'entità empia ha già distrutto millenni fa tanti pianeti dell'universo, venendo fermato solo dal grande Kaioshin che riuscì a sigillarne i poteri magici. Ora, Goku e Vegeta, insieme a Majin Bu e alla Pattuglia Galattica, devono fermarlo.

Il capitolo 48 di Dragon Ball Super ci ha mostrato uno scontro tra Majin Bu, l'unico che si crede possa veramente sconfiggere Moro, e il malvagio stregone. Dopo lo scontro con Bu, dove aveva avuto la peggio, lo stregone è riuscito a riprendersi obbligando Cranberry ha chiedere al drago Porunga di esaudire il suo desiderio.

Moro ha desiderato di riottenere tutto il suo potere, tornando inarrestabile e lanciandosi verso il drago per impedire a Cranberry di esaudire il terzo desiderio. Dopo aver ucciso il compagno di prigione e aver esaudito un misterioso desiderio, Moro prende tutti alla sprovvista e decide di fuggire, usando dapprima una scarica di energia proveniente dall'interno del pianeta Namec per nascondersi e poi azzerando la propria aura.

In questo modo, né Goku né Vegeta sono riusciti a seguirlo, e infatti vediamo dopo qualche vignetta un Moro beffardo sfuggire dal gruppo. Moro decide poi di riprendere a usare i suoi poteri magici per divorare il pianeta, ma se ha già riottenuto una forza schiacciante, come mai non è rimasto a combattere? Che lo stregone abbia in mente di giocare un altro tiro mancino ai protagonisti di Dragon Ball Super?