Dragon Ball Super: una cover interna al volume 6 mostra i Guerrieri Z in versione 'Saiyan'

All'interno del prossimo Volume 6 del manga di Dragon Ball Super, ci sarà una cover interna che includerà Freezer che viaggia nella sua sedia a sospensione con Piccolo, Maestro Muten, Gohan e Tensing che indossano l'armatura classica dei sottoposti del capo malvagio.

Mentre Gohan ha già avuto esperienza con l'armatura, persino con una leggera somiglianza dell'armatura che indossava in Dragon Ball Z da bambino, questa è la prima volta per gli altri guerrieri dell'Universo 7. Ognuno di loro ha indubbiamente sentimenti contrastanti sull'armatura, ma il Genio delle Tartarughe sembra quasi esaltato da questo simpatico gioco.

Questo rende divertente la squadra per il Torneo del Potere mentre Freezer è diventato un'aggiunta dell'ultimo minuto per rimpiazzare il Majin Bu. I fan si aspettavano che uno dei nemici più malvagi di sempre tradisse l'Universo 7 durante il torneo, ma ha sorpreso i fan non solo per aver raggiunto gli ultimi combattenti del torneo, ma perché ha offerto addirittura un aiuto concreto.

La versione in lingua giapponese della serie è completa e disponibile per lo streaming su Funimation, VRV e Crunchyroll. Se hai familiarità con l'inglese, i primi 52 episodi di Dragon Ball Super sono ora disponibili per lo streaming su FunimationNOW, VRV e disponibili per l'acquisto anche su Amazon Video. I 52 episodi coprono l'intera gamma di ciò che è andato in onda nel Nord America e coprono gli archi narrativi "Battle of Gods", "Revival of F", "Universe 6", e portando la serie fino all'arco "Future Trunks".

Il primo film di Dragon Ball Super uscirà a dicembre in Giappone. Il film si concentrerà sui Saiyan, le origini del potere di Goku e potenzialmente la storia del primissimo Super Sayan. Non solo mira ad essere il miglior film della serie, ma anche il creatore originale Akira Toriyama contribuirà alla sceneggiatura e ai disegni dei personaggi del film.

Allora? Cosa ne pensate di questa cover interna?