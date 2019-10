Dragon Ball Super: mostrata una magnifica statua di Goku Ultra Istinto

Fin dalla sua comparsa in Dragon Ball Super - quindi dal Torneo del Potere - L'Ultra Istinto ha fatto breccia nei cuori degli appassionati. La trasformazione, esteticamente molto semplice, è stata rielaborata in vari prodotti di merchandise, e oggi vediamo addirittura una bellissima statua dedicata a questa forma.

Il pezzo da collezione è stato recentemente condiviso dall'utente SonicIX su Reddit, e rappresenta il nostro protagonista che sprigiona una poderosa aura cristallina, un momento che durante la serie animata impressionò tutti per via del grande impatto visivo.

La statua è stata realizzata dall'azienda Figure Class, pesa ben 20 chili ed è alta 60 centimetri, e per chi avesse intenzione di acquistarla il prezzo potrebbe fargli cambiare idea. Il costo del collezionabile infatti si aggira sui 778 euro, ma considerata la qualità dello stesso non ci sorprende più di tanto.

L'attenzione ai dettagli è massima, infatti se osservate attentamente potrete scorgere Freezer e C17 ai lati di Goku, con il primo accasciato sulle rocce poiché esausto dallo scontro con Jiren, mentre il secondo è nascosto in attesa di ritornare all'attacco nelle battute finali del torneo, sorprendendo gli spettatori che lo credevano sconfitto definitivamente dopo il suo sacrificio contro il Grigio.

Anche il manga di Toyotaro ha messo in scena la nascita dell'Ultra Istinto - anche se in maniera un po' diversa