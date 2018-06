Dragon Ball Super: mostrate le prime pagine del volume 6

Possiamo ammirare le prime pagine del nuovo volume, il numero 6, del manga di Dragon Ball Super, trasposizione cartacea dell'acclamato anime midquel di Dragon Ball Z.

Grazie al manga di Dragon Ball Super, si vengono a scoprire sempre più novità e dettagli riguardanti le divinità dei vari universi.

Ora possiamo dare un piccolo sguardo a quelle che sono le prime pagine del manga. In esse vengono menzionati argomenti di cui abbiamo già trattato in precedenza. Il primo su tutti, quello dell'anzianità degli angeli delle divinità, in cui viene mostrata come Cus sia la più grande fra i vari membri.

Altri dettagli delle pagine sono dei disegni di C-17 e C-18, inoltre uno Yamcha con l'uniforme baseball e si prepara ipoteticamente a combattere. Ancora, altre pagine mostrano divinità e avversari di altri Universi, correlate da alcune scritte.

Infine, ricordiamo che il volume 6 contiene alcuni sketch di Jiren e Caulifla, nemici che hanno dato filo da torcere ai nostri eroi dell'Universo 7. Ricordiamo che l'edizione italiana del manga è curata da Edizioni Star Comics, che ha pubblicato recentemente il quarto tankobon dell'opera.