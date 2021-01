Dragon Ball Super: mostrato il design a colori di Granolah, con e senza benda sull'occhio

Il sopravvissuto Granolah è uno dei principali protagonisti del nuovo arco narrativo di Dragon Ball, e pochi istanti fa Shonen Jump ha mostrato il design ufficiale del personaggio, per la prima volta completo, a colori e senza la rappresentativa benda sull'occhio.

Come anticipato da alcuni sketch precedenti, Granolah si presenta come un individuo dalla carnagione chiara, con capelli ondulati di colore acquamarina e un occhio azzurro. Il vestiario è quello tipico del suo popolo, i cereleani, con indumenti leggeri di colore verde, una sciarpa e un paio di scarponi alti di colore marrone, abbinati ai guanti. L'occhio destro di Granolah è di colore rosso e gli permette di zoomare a suo piacimento, rendendolo un cecchino estremamente capace.

Il vestiario non è iper-tecnologico, e per il momento non è ancora chiara la funzione della benda con mirino integrato, visto che Granolah sembra non averne bisogno per colpire dalla lunga distanza. Esiste comunque la possibilità che la benda o l'occhio destro nascondano dei poteri speciali, ma probabilmente ci toccherà aspettare un po' prima di scoprirlo.

Il design, comunque, è decisamente originale, un altro passo avanti dopo l'ottimo lavoro svolto da Toyotaro con il personaggio di Molo.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece voleste approfondire le origini di Granolah, vi lasciamo al nostro ultimo approfondimento su Dragon Ball Super 68.