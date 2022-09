Dragon Ball Super: per quale motivo Zeno ha preso Goku in simpatia?

Il carattere spensierato di Goku è il punto forte e debole del protagonista del capolavoro di Akira Toriyama che, anche in Dragon Ball Super, non è riuscito ad evolversi in una caratterizzazione matura e responsabile. Tuttavia, proprio il suo carattere è stato importante per la gestione dei rapporti tra l'Universo 7 e Zeno.

Zeno è l'entità più forte dei 12 universi nonché della mitologia del sensei, una divinità in grado di far scomparire qualsiasi cosa con una semplicità disarmante. Non sappiamo se il personaggio in questione presto o tardi riceverà un ruolo all'interno della trama principale, tuttavia in molti si sono chiesti per quale motivo Zeno abbia preso tanto in simpatia Goku.

La risposta arriva direttamente dal sito ufficiale che rivela: "Trovarsi di fronte alla presenza del 'Dio degli Dei' è sufficiente per scuotere di paura anche gli esseri più potenti, tuttavia Goku è stato l'unico a trattarlo con gli stessi atteggiamenti di sempre. Proprio questo trattamento ha fatto sì che al potente Zeno iniziasse a piacere quel Saiyan dal cuore puro."

Probabilmente, inoltre, la purezza di cuore è anche uno degli obiettivi che Zeno sta perseguendo per i mortali, dopotutto lo stesso del Torneo del Potere si rivelò come una competizione di virtù.