Dragon Ball Super Movie: altri character design dei protagonisti, spuntano i SSJ Blue!

Spuntano in Rete nuove immagini che raffigurano il character design di alcuni dei protagonisti di Dragon Ball Super Movie: oltre a nuove immagini per i personaggi apparsi recentemente, spuntano anche le versioni Super Saiyan Blue di Goku e Vegeta.

Non molto tempo fa, infatti, la Toei Animation aveva mostrato l'aspetto di Vegeta, Piccolo, Beerus e Whis secondo il character design che Naohiro Shintani (su indicazioni del maestro Toriyama) utilizzerà per il film di Dragon Ball Super.

Questi stessi design si mostrano ora con nuove immagini, in cui i vari Piccolo, Vegeta, Beerus e Whis vengono ritratti da angolazioni diverse. In più, possiamo ammirare sia Goku che Vegeta Super Saiyan visti di spalle, nonché le loro versioni Super Saiyan Blue in bella vista.

Finora i due eroi, in particolar modo Goku, erano stati ritratti esclusivamente in versione Super Saiyan base, mentre l'immagine che vi proponiamo oggi (e che potete visionare in calce) li mostra per la prima volta in versione Super Saiyan God Super Saiyan.

Che ve ne pare? È assodato, ormai, che il design del film sarà estremamente più morbido e rotondeggiante rispetto a quello dell'anime o del manga. A voi piace? Ricordiamo che Dragon Ball Super Movie uscirà il 14 dicembre in Giappone.