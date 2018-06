Dragon Ball Super Movie: i character design zoomati mostrano i dettagli di Goku e Vegeta

Mostrati dei character design zoomati di Dragon Ball Super Movie. Questa volta, possiamo ammirare da vicino quelli che sono i volti di Goku in versione normale e in versione Super Sayan. Inoltre, sarà possibile dare uno sguardo a Vegeta trasformato in Super Sayan Blue, Super Sayan e versione normale.

Continuano a spuntare in rete immagini per il nuovo acclamato film di Dragon Ball Super, che ricordiamo riprenderà da dopo gli eventi accaduti nell'anime. Non molto tempo fa la Toei Animation aveva mostrato l'aspetto di Vegeta, Piccolo, Beerus e Whis secondo il character design che Naohiro Shintani utilizzerà per il film di Dragon Ball Super. Questa volta possiamo ammirare nel dettaglio, grazie a uno zoom attuato un utente Twitter, i volti di Goku e Vegeta in varie angolazioni, tra cui l'ambita forma Super Sayan Blue di Vegeta.

Ricordiamo, inoltre, che questo film potrebbe essere rilasciato in contemporanea mondiale, perché sarebbe il 20° film di animazione del franchise creato da Akira Toriyama. La volontà dell'autore è che questo film sia disponibile in tutto il mondo nella stessa data, ma non è cosa semplice, contando i vari problemi di doppiaggio e traduzione.

Che ve ne pare di questi character design? È assodato, ormai, che lo stile utilizzato nel film sarà estremamente più morbido rispetto a quello dell'anime o del manga. A voi piace? Ricordiamo che Dragon Ball Super Movie uscirà il 14 dicembre in Giappone.