Dragon Ball Super Movie: conferme dagli account social di una nuova serie TV in futuro?

In Giappone è andato in onda l'ultimo episodio della serie televisiva di, il 131. Archiviato, per il momento, l'anime in TV, è ora tempo di volgere lo sguardo ai progetti futuri del franchise: nell'immediato ci sarà il nuovo film di animazione, per il quale la Toei Animation sembra già prontissima a fare campagna promozionale.

Nelle ore successive alla messa in onda di Dragon Ball Super 131, che ha segnato un caloroso - seppur, per fortuna, temporaneo - saluto a Goku e ai nostri amici, gli account social ufficiali del franchise hanno cambiato volto e si sono aggiornati, esteticamente, per cavalcare l'onda di Dragon Ball Super Movie, il 20° film della serie di Akira Toriyama in uscita il 14 dicembre.

L'immagine del profilo dell'account Twitter di Dragon Ball Super, quindi, è stata sostituita dal poster del film, recante Goku in versione normale, così come la copertina del profilo ora reca il logo sullo sfondo azzurro "ghiacciato" che compare nel teaser trailer di Dragon Ball Super Movie.

Un tweet, postato dall'account di Dragon Ball Super, recita inoltre:

[Aggiornamento]

Questo account continuerà a fornirvi notizie sulla serie TV di Dragon Ball Super, così come le informazioni sul film in arrivo il 14 dicembre, in quanto account sulla serie TV, sul film e su mercato home video del franchise.

Oltre al fatto che, d'ora in poi, le pagine social ufficiali ci invitano a focalizzare l'attenzione su di esse anche per il film in arrivo a dicembre, risulta interessante notare quanto detto a proposito della serie TV di Dragon Ball Super. Finora conferme ufficiali di una nuova serie televisiva ancora non ne avevamo avute, ma pare proprio che - probabilmente verso la fine dell'anno prossimo - Goku e i suoi amici torneranno davvero anche in TV.