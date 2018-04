Dragon Ball Super Movie: la grafica del poster del film si aggiorna

La Toei Animation ha aggiornato il poster del film di Dragon Ball Super, impreziosendo la key visual con qualche ulteriore elemento decorativo. Vediamo insieme, quindi, il "nuovo" poster della ventesima pellicola del franchise in arrivo il 14 dicembre 2018.

In sostanza, la key visual di Dragon Ball Super Movie non è poi cambiata molto. Il poster reca sempre Goku, con indosso un Gi arancione classico e con il suo buon vecchio bastone magico: l''immagine è però stata impreziosita con delle Sfere del Drago colorate in sottofondo. Che anche questa volta le Sfere abbiano un ruolo centrale nella trama imbastita da Akira Toriyama?

In effetti, se il villain del film si conferma essere Yamoshi - si tratta, in ogni caso, di un Saiyan, come ha confermato lo staff di produzione - è molto probabile che il drago Shenron avrà un ruolo chiave nel suo ritorno, facendolo probabilmente tornare in vita giacché il guerriero è vissuto svariati anni prima le avventure di Goku e soci.

Dragon Ball Super Movie sarà realizzato e diretto dallo stesso staff di ONE PIECE Film: Z, vedrà un nuovo character design realizzato da Toriyama stesso e narrerà una storia originale e in continuity con l'opera canonica, focalizzandosi sulle origini dei Saiyan e della loro incredibile forza.