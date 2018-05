Dragon Ball Super Movie: svelato il processo che ha portato al nuovo design del film

Dragon Ball Super Movie è 20° film del franchise ed è piuttosto atteso dai fan poiché proseguirà le avventure di Goku dopo il Torneo del Potere: sappiamo che la pellicola sfoggerà un nuovo design realizzato direttamente da Akira Toriyama, e grazie a una recente intervista ora conosciamo anche il processo che ha portato ad elaborarlo.

Le informazioni arrivano dal producer Akio Iyoku, le cui dichiarazioni sono presenti sul sito ufficiale giapponese del franchise. Le recenti traduzioni, che hanno già svelato la possibile ambientazione cronologica del film di Dragon Ball Super così come la sua durata, questa volta ci riferiscono come Akira Toriyama ha concepito il nuovo design che abbiamo potuto ammirare nel poster e nel primo trailer della pellicola.

Pare che Toriyama-sensei abbia spinto i vertici della Toei Animation a cercare un nuovo designer. Ci sono state delle audizioni volte a rappresentare il character design di Goku, ma Toriyama ha voluto assicurarsi che i candidati riuscissero a disegnarlo frontalmente e in piedi: il creatore dell'opera ha infatti spiegato che è facile realizzarlo di profilo, ma la vera "sfida" è disegnarlo frontalmente.

Iyoku ha spiegato che, per Akira Toriyama, non era importante che i designer sapessero disegnare Goku alla perfezione. Ciò che contava davvero era che riuscissero a realizzare un design di impatto, mentre i dettagli sarebbero stati definiti e insegnati in seguito.

La selezione è stata dura: Toriyama ha controllato personalmente il lavoro dei migliori candidati, analizzando il modo in cui il fisico di Goku veniva riprodotto all'interno della sua uniforme di arti marziali. Infine, il creatore in persona ha scelto Naohiro Shintani come designer per i personaggi di Dragon Ball Super Movie.