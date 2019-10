Dragon Ball Super: Mr. Satan alla ribalta nell'ultimo capitolo, forse...

Con l'uscita dell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super, le cose si sono fatte molto concitate per i Guerrieri Z rimasti sulla terra. Gli scagnozzi di Moro sono giunti a minacciare il pianeta e, inevitabilmente, sono iniziati i primi scontri tra i difensori e gli invasori.

Vi avevamo già parlato della lotta che Piccolo ha intrapreso con un Androide alieno capace di dargli del filo da torce. Ma questo non è stato il solo scontro che Toyotaro ha inserito in quest'ultimo capitolo. Infatti abbiamo potuto ammirare anche Crilin tornare sul campo di battaglia e affrontare uno scagnozzo di Moro che, per quanto non abbia un elevato potere combattivo, lo sta mettendo in difficoltà

Ed è proprio durante tale lotta che fa la il suo ritorno in scena un personaggio amato e odiato dai fan. Un "guerriero" che fa dell'onestà il suo marchio di fabbrica e la cui "forza" fa impallidire tutti. Stiamo parlando di Mr. Satan. Esatto, proprio lui. Compare rendendosi, come al solito aggiungiamo noi, protagonista di una scena ridicola.

Infatti, quando inizia la lotta tra Crilin e lo scagnozzo di Moro, Bulma spinge Mr. Satan a unirsi alla battaglia per dare manforte all'amico di Goku che sta rischiando la pelle per il bene di tutti. Inizialmente restio, come sempre alla fine, per salvare le apparenze, decide di farsi forza e buttarsi nella mischia. Facendo ruotare le braccia come il peggiore dei guerrieri, corre verso lo scagnozzo di Moro per attaccarlo, ma all'ultimo questi scatta all'indietro e attacca Crilin, creando un buco nel Palazzo del Supremo e facendolo schizzare via nel vuoto, verso la terra.

Ebbene, anche in questo capitolo Mr. Satan ha avuto il suo momento di gloria, o meglio: per rendersi ridicolo e soprattutto rivelarsi inutile ancora una volta.

Avete letto il nuovo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti.



Se siete fan nostalgici un utente ha ricordato le stravaganti teorie fatte alla fine di Dragon Ball Z.