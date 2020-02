Dragon Ball Super: è Muten il più vicino al controllo dell'Ultra Istinto?

Fino ad ora, l'Ultra Istinto è una tecnica quasi leggendaria e vista pochissime volte nel corso del manga e anime di Dragon Ball Super. Nonostante possa essere usata facilmente da personaggi come Whis, per i protagonisti è tutt'altro che semplice. Goku si sta allenando duramente per controllarlo, ma qualcun altro potrebbe esserci più vicino.

Nel capitolo 57 di Dragon Ball Super è stata infatti confermata una realtà già mostrata in precedenza. Il Maestro Muten, dopo aver provato ad attaccare in modo perverso le tre ragazze dell'esercito di Moro, ha riutilizzato la tecnica di combattimento che mise in scena anche durante il Torneo del Potere nella battaglia con Jiren.

Mettendo a tacere il suo spirito perverso, Muten è riuscito con estrema facilità a contrastarle grazie a una sorta di svuotamento mentale. Ciò sembra essere un concetto molto simile a quello di Ultra Istinto come spiegato da più personaggi in passato. Dragon Ball Super non ha ancora mostrato altri personaggi oltre Goku in questo stato, ma uno dei primi a controllare la tecnica con un eventuale allenamento potrebbe proprio essere lo storico Maestro Muten.

Come sarebbero i Guerrieri Z una volta acquisita la padronanza dell'Ultra Istinto? Sicuramente sarebbero più in grado di reggere l'urto con i numerosi nemici potenti presentati in Dragon Ball Super.